محافظة أخرى تعطل الدوام الرسمي غداً

قررت ، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال مجلس المحافظة في بيان، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة السابع من محرم الحرام باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة السابع من شهر محرم.