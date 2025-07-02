مصرع طفل بحادث سير في سامراء

أفاد مصدر أمني، بمصرع طفل بحادث سير في مدينة بمحافظة

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة طفل في بعد تعرضه لحادث سير كان يقود دراجة هوائية في ".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم التعرف على ذويه حتى الآن".