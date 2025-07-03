بيان رسمي حول حريق الكرادة (صور)

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه حال تلقي إشعار بوجود الحريق سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث استخدمت عجلات الإطفاء المتخصصة الحديثة لدعم جهود السيطرة على الحريق، وقد نجحت الفرق من إخماد النيران بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر إلى قلب المبنى المحترق، مستفيدةً من استخدام مركبات الإطفاء السلمية للسيطرة على النيران من الأعلى إلى الأسفل، مما مكنها من تقديم الدعم الفوري لمحاور الإطفاء الأرضية.وانتهت عمليات الدفاع المدني – بحسب البيان - بإخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع الحد من الأضرار المادية، نتيجةً لذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.