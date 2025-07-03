مصرع شخص بحادث سير مروّع في بيجي

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمصرع شخص بحادث سير مروّع في شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انقلب صهريج وقود قرب منطقة في قضاء ، ما أدى إلى احتراقه بالكامل".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة السائق داخل المركبة".