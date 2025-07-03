أمين بغداد يفتتح نصب شهداء فاجعة الكرادة

وقال في بيان، "الثالث من تموز هو الأليمة لفاجعة التي راح ضحيتها أعداداً كبيرة من الأبرياء، أثناء تبضعهم في مدينة الكرادة والتي تصادف اليوم ايام شهر محرم الحرام، و نسأل الله ان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم جميل الصبر والسلوان".وأضاف أن " بالتعاون مع انجزت تأهيل بمدينة الكرادة وتنفيذ نصب يخلّد شهداء الفاجعة، الذي تم افتتاحه هذا اليوم بحضور الأهالي ذوي الشهداء وفاءً بتضحياتهم وليظل شاهداً حيّاً في قلب المدينة، وتبقى ذكراهم نابضة لا تموت".واشار إلى ان "امانة حريصة على تخليد شهداء أهالي العاصمة والعراق من خلال هذا النصب"، مضيفا أن "امانة بغداد على تواصل مباشر مع أهالي الكرادة، بعدما تم لقاءهم في وقت سابق وتلبية متطلباتهم التي كان احدها تنفيذ هذا النصب".