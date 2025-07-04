وزيرة الهجرة تؤكد من تلكيف والحمدانية اهمية تشجيع الأسر النازحة على العودة

وقالت جابرو في بيان تلقته ، "أجرينا زيارة رسمية إلى قضائي والحمدانية في ، بهدف تعزيز جهود الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والاطلاع على أوضاع العائدين واحتياجاتهم".وأضافت "أكدنا خلال لقائنا بقائمقامي تلكيف والحمدانية أهمية العمل والتنسيق المشترك لدعم العوائل العائدة وتشجيع الأسر النازحة على العودة"، موضحة "اننا تفقدنا ، وثمّنا دور المؤسسات الأكاديمية في دعم السلم المجتمعي".