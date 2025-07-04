حادث مروع بالأنبار يخلف قتيلاً و7 اشخاص حالتهم حرجة

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب 7 اخرين بحادث سير على سريع - قرب الياباني".وأشار الى ان "المصابين جميعهم حالتهم خطرة وتم نقلهم للمستشفى القريب لتلقي العلاج، كما تم نقل جثة القتيل للطب العدلي".