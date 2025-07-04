نائب كردي يوثق بمقطع فيديو اعداد صهاريج النفط المهربة الى ايران وتركيا

وذكر صالح في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته "هذه المشاهد هي لتهريب النفط الى ، ومن ايضا يهربون النفط الى ".واضاف ان "واردات هذا النفط شهريا آلاف الدولارات تذهب الى الحزبين الرئيسيين في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".