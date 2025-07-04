السومرية تحصد المرتبة الرابعة بقائمة "أفضل 100 موقع عربي

وبحسب احصائيات موقع فيد سبوت، وهو شركة برمجيات هندية توفر احصائيات ومعلومات عن مختلف المواقع الالكترونية، فأن موقع جاء بالمرتبة الرابعة في قائمة أفضل 100 موقع اخباري عربي ويوصى بمتابعته لعام 2024.وتصدر موقع القائمة، فيما جاءت عربية ثانيًا، والمصري اليوم ثالثا، والسومرية رابعا، وعكاظ خامسًا، وبي بي سي عربية سادسًا، والعربية سابعًا، وسبق ثامنًا، وسي ان ان عربية تاسعًا، واليوم عاشرًا.يذكر ان موقع السومرية حل العام الماضي بالمرتبة الثامنة على مستوى وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية العربية، في قائمة أفضل وسائل اعلام عربية يوصى بمتابعتها، وفقًا لتصنيف حديث أعده موقع "فيد سبوت".