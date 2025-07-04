عدسة السومرية في كربلاء.. أجواء مهيبة في ليلة تاسوعاء بين الحرمين

وغطّت الحشود الزائرة ساحة ما بين ، في أجواء يسودها السكون والخشوع، تتخللها أصوات المواكب الحسينية وقصائد العزاء.وتستمر المواكب الحسينية في أداء مراسمها المختلفة، من لطم وزنجيل ومسيرات الشموع والدعاء، وسط حضور لافت للزائرين من مختلف الأعمار والجنسيات، ما الطابع العالمي للشعائر الحسينية.ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار في الساعات المقبلة مع حلول ليلة العاشر من محرم، حيث تبلغ ذروة الحضور العاشورائي في ، وتُختتم مراسم الحزن بملحمة تجديد مع الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام.ادناه الصور: