تظاهرات أمام مشروع ماء البصرة الكبير احتجاجاً على ملوحة المياه

وقال مراسل ، ان المتظاهرين طالبوا بحلول عاجلة وجذرية لأزمة المياه، مؤكدين أن العديد من مناطق القضاء تعاني من مياه شديدة الملوحة منذ أسابيع.يُشار إلى أن أزمة الملوحة في تتكرر سنوياً بفعل تراجع مناسيب المياه وزيادة اللسان الملحي القادم من ، وسط مطالبات متكررة للحكومة المركزية بتدخل عاجل ومستدام لإنهاء معاناة المحافظة الغنية بالنفط والمحرومة من أبسط مقومات الحياة.