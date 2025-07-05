النقل: خطة خاصة لتنظيم الرحلات الى ايران

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم لـ ، ان "الرحلات الى مازالت متوقفة"، مبينا ان "الأجواء الإيرانية افتتحت للرحلات الداخلية فقط".واضاف "عند فتح الأجواء الإيرانية بالكامل فستكون هناك رحلات باتجاه ايران او العكس باتجاه "، لافتا الى "وضع خطة لتنظيم الرحلات بين الجانبين".