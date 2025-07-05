ممثل الأمم المتحدة بعد لقاء وكيل المرجعية: ما رأيته في كربلاء يجسد معنى الانتماء الوطني

وقال الحسان في كلمة له، انه "التقى وكيل المرجعية الدينية العليا في الشيخ ، وتم التأكيد على الدور التاريخي لترسيخ الوطني وحماية النسيج الاجتماعي والتسامح والتعايش السلمي".وأضاف: "رسالة الى اهلنا في : ما شاهدته اليوم في صورة حية لعراق واحد، وتجسيد لصلابة العراقيين ولمعنى الانتماء الوطني.. لذلك نحن نأمل لكم بدوام الأمن والاستقرار والازدهار مستلهمين العزم من كربلاء".