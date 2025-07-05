الكهرباء: استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء من القطع المبرمج

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد لـ ، إن "فاضل ترأس اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية في المحافظة للإشراف ‏على خطة تأمين واستقرار تجهيزها خلال زيارة عاشوراء.، تنفيذاً لتوجيهات رئيس ".ووجه وزير الكهرباء بـ"استثناء الأطواق الثلاثة الأولى من مدينة من القطع المبرمج للطاقة ‏الكهربائية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في المحافظة"، معلناً "زيادة حصة كربلاء ‏من الطاقة إلى أكثر من (1500) ميغاواط، بعد أن كانت (1100) ميغاواط، مع إمكانية رفعها ‏حسب الحاجة الفعلية.".وشدد على "أهمية التنسيق العالي بين شركات قطاع الكهرباء وتطبيق الإجراءات التشغيلية اللازمة ‏لإنجاح خطة تجهيز الطاقة خلال الزيارة المليونية"، مشيداً بـ"جهود الملاكات الهندسية والفنية في ‏إتمام أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع التي أسهمت في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية".