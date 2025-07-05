حريق كبير يلتهم محلات تجارية وسط تكريت

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً كبيراً اندلع، ظهر اليوم، في محالات تجارية في شارع الزهور ".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على إخماد النيران، دون معرفة الأضرار حتى الآن".