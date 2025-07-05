في الموصل.. إغلاق مختبر وهمي ومصادرة أجهزته

أعلنت ، السبت، عن إغلاق وهمي ومصادرة أجهزته في .

وقالت صحة في بيان، "أغلق قسم التفتيش والشكاوى/ شعبة تفتيش الخاصة بمرافقة فريق ، جانبي وهمي بناء على اوامر قضائية في منطقة ".

وأضاف البيان "تم مصادرة الأجهزة والموجودات بمحاضر ضبط اصولية من قبل القوات الأمنية".