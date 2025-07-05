عمليات بغداد تصدر توصيات تخص أصحاب المواكب والزوار

أصدرت ، السبت، توصيات تخص أصحاب المواكب والزوار بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).



وجاء في بيان مخاطبا أصحاب المواكب والزوار "التزامكم بالتوصيات والتعاون مع اخوانكم في الاجهزة الامنية يحبط مخططات الاعداء ويحفظ سلامتكم، وعند مشاهدتك اي جسم غريب يرجى عدم الاقتراب منه والاسراع بتبليغ اقرب نقطة امنية موجودة الطريق".

وأضاف البيان "الاخبار الفوري عن أية حالة امنية او معلومة تحصل عليها تمس امن وسلامة الزائرين وعدم تناول الأطعمة والأشربة من مواكب (سيارة) غير معرفة أو غير مرخصة من قبل القوات الأمنية"، مردفا "في حالة شعورك باي وعكة صحية اتجه إلى أقرب مفرزة طبية او الاتصال بالاسعاف الفوري والخطوط الساخنة".

وتضمنت التوصيات "عدم تصديق وتداول الشائعات والاخبار الكاذبة واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والالتزام بالتنقل على الطرق المخصصة لسير الزائرين راجلاً، والتعاون مع القطعات المخصصة للسيطرة على السابلة".

كما تضمنت "التعاون مع كوادر الدوائر الخدمية والبلدية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال أيام الزيارة".

ودعا البيان هيئات المواكب الحسينية وأصحاب المواكب "الالتزام بتعليمات وشروط الامن والسلامة والتوجيهات والوصايا الصادرة من لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها، عدم إيصال التيار الكهربائي الى المواكب بالطرق غير النظامية وتأمين ذلك، ووضع مطافئ حريق لا تقل عن مطفأتين اثنتين (حجم كبير) في كل موكب".

وتابع البيان "وضع خزانات ماء (صالح للشرب) إضافية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ولضمان توفر المياه بصورة مستمرة، ووضع عناصر معرفين لتنظيم عمل الموكب خلال (24) ساعة"، داعيا الى "عدم الاحتفاظ بالمواد والتجهيزات سريعة الاشتعال في الاماكن الغير مخصصة لها لتجنب حدوث الحرائق لا الله".