في بابل.. مسيحيون يحيون ذكرى عاشوراء (صور)

وقام أشخاص عدة بتقديم الطعام والماء أمام كنيسة السيدة في .

ويحيي الملايين من في العاشر من شهر محرم من كل عام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) في واقعة الطف سنة 61 للهجرة.