بالصور.. دموع وأنين المعزين في الصحن الحسيني الشريف أثناء قراءة مقتل سبط النبي الأكرم (ص)



– محليات



سادت أجواء الحزن والبكاء على وجوه المعزين داخل الصحن الشريف أثناء القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وال بيته واصحابه الكرام قبل أكثر من 1400 سنة.



إليكم مجموعة من الصور:

