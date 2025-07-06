إقامة واحدة من أضخم "التشابيه" لمعركة الطف في بابل (صور)



– محليات



أقام أهالي مدينة القاسم جنوب ، اليوم الاحد، واحد من أضخم "التشابيه" التي تحاكي معركة الطف في وسرد تلك القصة الحزينة الخالدة لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وجمع من أصحابه.





إليكم الصور:

