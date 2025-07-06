كربلاء تعلن رفع 15 الف طن من النفايات حتى الان

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، انه طتم حتى الان رفع أكثر من 15 ألف طن من النفايات وفق الخطة الخدمية المصادق عليها من قبل محافظ وبمشاركة 2468 منتسب وبجهد 419 آلية تخصصية بثلاث وجبات عمل صباحية ومسائية وليلية إضافة إلى تشغيل 750 عامل تنظيف إضافي موزعين على القطاعات البلدية الثمانية المختصة بالتنظيفات".وتابعت انه "تم نشر ما يقارب 1500 حاوية نفايات سعة 1100 لتر وتوزيع 9 اطنان من أكياس النفايات المُنتَجة من قبل معمل الأكياس التابع للمديرية وبإشراف المهندس مع جهد إعلامي مميز من خلال توزيع 5000 نسخة من البروشرات التوعوية على أصحاب المواكب الحسينية والزائرين".وبينت ان "الهدف منها توعيتهم بالمحافظة على النظافة والممتلكات العامة ومساندة مهندسو النظافة لتكون كربلاء جميلة بعيون قاصديها".