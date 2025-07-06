صحة بابل تعلن "التعامل" مع نحو 6 آلاف متطبر في عاشوراء

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ ، أن "مؤسساتها الصحية تعاملت خلال يوم العاشر من محرم الحرام مع 5730 متطبرًا، واستقبلت 5591 مراجعًا"، وفقًا لإحصائية صادرة عن والخدمات الطبية.وأشار إلى إجراء "1740 تحليلًا مختبريًا، و730 فحص أشعة، و290 مفراس ورنين مغناطيسي، إضافة إلى 114 تدخلًا بالسونار، والتعامل مع 101 حادث مختلف".وأكدت الدائرة "استمرار تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالشعائر الحسينية".