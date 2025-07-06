العتبة الحسينية المقدسة تعلن نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء

وقالت العتبة في بيان ورد لـ ، ان "الخطة الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء تمت بنجاح وانسيابية عالية".وأضافت ان "الزيارة شارك فيها ملايين الزائرين من داخل وخارجه".