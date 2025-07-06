النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا

قرر ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.

وقال المجلس في بيان، "بعد التعب والعناء الذي بذله أهالي أثناء احياء العاشر من محرم الحرام وأداء الزيارة، اعلن رئيس الاشرف عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر الأمنية والخدمية".