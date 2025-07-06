طالبة عراقية في جامعة تكساس تحقق تفوقا لافتا

حصلت طالبة عراقية تدرس في جامعة ولاية الأمريكية على تفوق لافت.

وقال والد الطالبة علي الشكاكي في حديث لـ ، إن ابنته من مواليد عام 2002 في تخرجت من جامعة ولاية الأمريكية بتفوق، حيث حصلت على درجة بكالوريوس في – قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية، مع مرتبة الشرف العالي.

وأضاف "تميّزت غاده أكاديميًا بتفوقها على أكثر من 4600 طالب من زملائها، ضمن جامعة تضم أكثر من 40,500 طالب مسجل للعام الأكاديمي 2024–2025، وهو إنجاز يُعدّ من أبرز قصص النجاح الأكاديمي".



ولفت "تقديراً لتفوقها وتميّزها، نالت عدة تكريمات رسمية من أعضاء في ، وعمدة مدينة أوستن، والملحق الثقافي في في ، إلى جانب مسؤولين وشخصيات مرموقة أخرى".