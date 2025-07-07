الأنواء الجوية تتوقع ارتفاعا بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة (جداول)

وقالت الهيئة في بيان لها إن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت الهيئة، أن "طقس يوم الخميس القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين أن يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وتابعت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء، ستكون كالتالي: وكربلاء وبابل 43، 40، ونينوى وكركوك 42، وميسان والبصرة 45".