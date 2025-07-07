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العدل تفتتح ملاحظية تسجيل عقاري بقضاء الهاشمية في بابل

محليات

2025-07-07 | 03:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العدل تفتتح ملاحظية تسجيل عقاري بقضاء الهاشمية في بابل
45 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، افتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل، لتوسيع الخدمات العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي افتتحت اليوم ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل".

وأكدت المدير العام أن "افتتاح الملاحظية يهدف إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات للمواطنين داخل القضاء والمناطق المجاورة، مما يسهم في تقليل الزخم الحاصل على ملاحظيات المحافظة، وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية بعيدًا عن عناء التنقل إلى المدن الرئيسية".

وأشارت الساعدي إلى أن "افتتاح هذه الوحدة العقارية يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير عمل دوائر التسجيل العقاري، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، وتأهيل الملاكات، بما يواكب التطورات الإدارية والقانونية. كما بيّنت أن الدائرة مستمرة بتنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الأقضية والنواحي، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة العدلية وتحقيق العدالة العقارية في عموم العراق".
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