العدل تفتتح ملاحظية تسجيل عقاري بقضاء الهاشمية في بابل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " ابتسام افتتحت اليوم ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة ".وأكدت أن "افتتاح الملاحظية يهدف إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات للمواطنين داخل القضاء والمناطق المجاورة، مما يسهم في تقليل الزخم الحاصل على ملاحظيات المحافظة، وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية بعيدًا عن عناء التنقل إلى المدن الرئيسية".وأشارت الساعدي إلى أن "افتتاح هذه الوحدة العقارية يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير عمل دوائر التسجيل العقاري، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث ، وتأهيل الملاكات، بما يواكب التطورات الإدارية والقانونية. كما بيّنت أن الدائرة مستمرة بتنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الأقضية والنواحي، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة العدلية وتحقيق العدالة العقارية في عموم ".