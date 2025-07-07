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السجن 15 سنة بحق تجار مخدرات في بغداد وكربلاء
محليات
2025-07-07 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
156 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أصدرت محاكم
الجنايات
في
كربلاء
والكرخ، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر إعلام
مجلس القضاء
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات
كربلاء
أصدرت حكما بحق مدان وفقا لأحكام المادة 27 /أولا من
قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بالمادة 132 /1من قانون العقوبات بعدما ضبطت بحوزته 1 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".
من جانبه، "أصدرت محكمة جنايات
الكرخ
حكما بحق مدان ضبط بحوزته 335 غرام من مادة الراتنج كنابس المخدرة استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون
المخدرات
والمؤثرات العقلية".
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