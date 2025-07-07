السجن 15 سنة بحق تجار مخدرات في بغداد وكربلاء

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت حكما بحق مدان وفقا لأحكام المادة 27 /أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بالمادة 132 /1من قانون العقوبات بعدما ضبطت بحوزته 1 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".من جانبه، "أصدرت محكمة جنايات حكما بحق مدان ضبط بحوزته 335 غرام من مادة الراتنج كنابس المخدرة استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية".