التعليم تنفي تشكيل لجنة تحقيق بشأن دخول جامعات عراقية تصنيف العَلَم الأحمر

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المقالة المتداولة لم تصدر عن جهة دولية رسمية مختصة بتصنيف مؤسسات أو تقييم أداء النشر الأكاديمي وفقًا للمعايير المعتمدة".وأضاف، ان "الوزارة لم تُشكّل أي لجنة لمتابعة موضوع الورقة، نظرًا لعدم صدورها عن جهة اعتماد أو تصنيف معترف بها رسميًا".وأشار إلى أن "الجامعات العراقية تمتلك رصيدًا إيجابيًا موثقًا في منصات النشر العالمي المعروفة، وتستند في ممارساتها البحثية إلى شراكات أكاديمية فاعلة ومنهجيات علمية واضحة تُعزز المهنية في إنتاجها العلمي".وخلال الساعات الماضية، تداولت وسائل إعلام أنباء عن "تشكيل لجنة تحقيق بعد دخول 8 جامعات عراقية تصنيف العَلَم الأحمر (IR2)، والذي يدرج الجامعات التي لا تلتزم بنزاهة وأمانة البحوث العلمية، جامعات الكوفة وبابل وبغداد والموصل والمستنصرية والتكنولوجية، وكلية المستقبل الجامعة".