بعد شموله بالمحتوى الهابط.. قوة أمنية تقبض على "لاند" (صورة)

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على المدعو "نصر " الملقب بـ"لاند" صاحب "صالون لاند" بتهمة محتوى الهابط".وأضاف ان "ذلك جاء بعد شموله بإجراءات التابعة لوزارة الداخلية".