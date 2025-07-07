الأنواء الجوية: درجات الحرارة اليوم منخفضة ولا تتكرر بتموز.. تجنبوا الشمس

وقالت الهيئة في نشرة جوية وردت لـ إن درجات الحرارة العظمى في وكربلاء والنجف الأشرف وذي قار وميسان بلغت 45 درجة مئوية.وفي والديوانية وديالى والمثنى وواسط بلغت درجات الحرارة 44 درجة مئوية، بينما بلغت 43 درجة في بابل وصلاح الدين، و42 درجة في وكركوك، و41 درجة مئوية في ، و40 درجة في و39 درجة في ، و38 درجة مئوية في دهوك.وأشارت هيئة الأنواء الجوية، إلى أن "الدرجات المنخفضة هذه لن تتكرر دائما في مثل هذه الأيام من شهر تموز الذي يمتاز بشدة الحرارة والاجواء اللاهبة"، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل تحتها.