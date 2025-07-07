العراق يتعرض الى هزة أرضية.. صورة

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل في محافظة قرب منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية".وأضاف ان "القسم سجل ايضا هزة أرضية داخل الأراضي السورية قرب الحدود العراقية السورية".