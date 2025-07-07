بسلك كهربائي.. شاب ينتحر داخل منزله في ميسان

وقال المصدر لـ ، ان "شابا اقدم على الانتحار بعد شنق نفسه بواسطة سلك كهربائي داخل منزله في قضاء المجر الكبير جنوب ".وأضاف المصدر انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي فيما تم فتح تحقيقا بالحادث"، مشيرا الى ان "الشاب كان يعاني من إضرابات نفسية".