الخامسة خلال 48 ساعة.. نينوى تسجل محاولة انتحار لشاب

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل محاولة انتحار لشاب في هي الخامسة خلال 48 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ ، " تسجل خامس محاولة انتحار خلال 48 ساعة، إذ حاول شاب في العشرينات من عمره إحراق نفسه بسبب ضائقة مالية في ملعب لكرة القدم بحي في ايسر ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابته بحروق نقل على إثرها لمستشفى قريب".