الكمارك تعلن تطبيق نظام القفل الإلكتروني في ميناء أم قصر

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس المهندس ، بتطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات، انطلاقًا من مركز كمرك ، ابتداءً من 7 تموز 2025، ويشمل النظام البضائع والأدوية والمستلزمات الطبية المسوَّقة إلى الجاف وكمرك الشالجية".وتابع، انه "يأتي هذا الإجراء بهدف تسهيل وتطوير إجراءات العمل الكمركي، من خلال اعتماد تقنية التتبع الإلكتروني (GPS) المرتبطة بدائرة إلكترونية خاصة، تُحمّل عبرها بيانات البضائع في الحاسبة المركزية لقسم المنافيست في مركز كمرك الأوسط، حيث استُكملت كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بعملية التسويق".وأضاف، أن "تطبيق هذا النظام يُعدّ خطوة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الكمركية وتعزيز أساليب الرقابة الحديثة، مبينًا أن القفل الإلكتروني سيسهم في رفع كفاءة الأداء، تقليل الوقت، مكافحة التهريب، وضمان جودة الإرساليات وانسيابية حركتها بشكل دقيق وآمن".