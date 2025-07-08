التربية تعلق على اعلان نتائج السادس الاعدادي

– محلي

اعلنت ، اليوم الثلاثاء، ان نتائج السادس الاعدادي مازالت قيد التصحيح.



وقال اعلام الوزارة في تصريح تابعته ، ان "نتائج السادس الاعدادي مازالت قيد التصحيح".