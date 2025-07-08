عراك وفوضى واعتداء لدى محاولة دخول قوة من الشرطة منزلا سكنيا في النجف

– محلي

تداول ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا انه اثناء محاولة دخول قوة من الشرطة منزلا سكنيا في .

ووفقا للفيديو فأن القوة اشتبكت بالأيدي مع ساكني المنزل، واعتدت على احدهم فيما فقدت امراة كبيرة بالسن الوعي لدى دخول القوة".