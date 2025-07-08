في البصرة.. تحذير من كارثة بيئية تعصف بأهوار المحافظة

حذر رئيس جمعية الأهوار طبيخ، من بيئية تعصف بأهوار .

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وقال أبو طبيخ في مناشدة عاجلة إلى وزير البيئة، "نرفع هذه المناشدة العاجلة بشأن الكارثة البيئية التي تعصف بأهوار ، ولا سيما المسحب في منطقة أبو ملح التابعة لقضاء ".

وأضاف "تعاني هذه المنطقة من تدهور بيئي حاد يهدد حياة الأهالي وسلامتهم، بسبب النقص الحاد في مياه الشرب الصالحة للاستخدام، إضافة إلى الانتشار الخطير للأمراض الناتجة عن تلوث المياه والبيئة المحيطة"، موضحا "تسببت هذه الأوضاع في تفاقم الوضع الصحي، وسط غياب شبه تام للخدمات الصحية الأساسية".



وتابع أبو طبيخ "إننا وباسم أهالي منطقة أبو ملح، نطلق صرخة مطالبين بضرورة التدخل الفوري والعاجل لتوفير مياه الشرب النقية، والأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من بيئة الأهوار".



كما حذر من أن "استمرار هذه الكارثة من قبل بعض الجهات المعنية، وعدم تحمل المسؤولية من قبل بعض المدراء المعنيين، قد يرقى إلى ما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية البطيئة نتيجة الإهمال".