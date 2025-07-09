الفنانة العراقية إقبال نعيم في ذمة الله

وقالت في بيان ورد لـ ، "تنعى رحيل الفنانة إقبال نعيم والتي وافتها هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة رحمها الله عملت مع العديد من الفرق المسرحية العراقية المحلية كالمسرح الفني الحديث والشعبي قبل دخولها الى للتمثيل فضلا عن اخراجها للعديد من المسرحيات حازت من خلالها على جوائز هامة اثناء تمثيلها للعراق سواء في المهرجانات المحلية والعربية والدولية، فمنحت افضل ممثلة عن مسرحية «الرهن» من للمسرح في العام 1985، وجائزة افضل ممثل دور ثاني عن مسرحية «الف امنية وامنية» في العام 1987، وجائزة افضل عمل متكامل عن مسرحية «ترنيمة الكرسي الهزاز» في مهرجان المسرحي في العام 1987، وجائزة افضل اخراج وتمثيل وازياء عن مسرحية «الريشة الذهبية» في الطفل الاردني في العام 2002.كما وعملت مع افضل وأهم المخرجين العراقيين ابتداء من د. عوني كرومي ود. صلاح القصب، وعزيز خيون ود. فاضل .وقدمت العديد من الأعمال المسرحية نذكر منها (خيط البريسم 1987 ، في اعالي الحب ، سيدرا ، هيروسترات ) التي اخرجها الفنان القدير (فاضل خليل) ، و(اعتذر استاذي لم اقصد ذلك).كما مثلت للسينما العديد من الافلام نذكر منها : (حب في بغداد) و(ستة على ستة) . كما حصلت على شهادة في المسرح . كما قدمت العديد من الاعمال الدرامية في التلفزيون والاذاعة .