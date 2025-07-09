قروض لشراء سيارات نقل الركاب.. تعرف على تفاصيلها

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن المشروع يهدف إلى تحقيق فائدة حقيقية للمستفيدين عبر مشاريع ذات جدوى اقتصادية، مع متابعة التعاقدات المبرمة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان نجاح المشروع واستمراريته.وبيّن خوام، أن جميع القروض التي تم منحها مؤخراً من قبل الوزارة، جرى ربط العاملين ضمنها بالضمان الاجتماعي، لضمان حقوقهم القانونية والرسمية. وأضاف أن مشروع النقل الجماعي حالياً في مراحله النهائية من الإعداد، ومن المؤمل إطلاقه قبل نهاية العام 2025.وأشار أيضاً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج منح جديد يستهدف نحو ثلاثة آلاف مستفيد في عدد من المحافظات، عبر برامج تدريبية متخصصة، تؤهلهم لإقامة مشاريع صغيرة منتجة ومدرة للدخل، بما يعزز من فرص التشغيل الذاتي والتمكين الاقتصادي.