توضيح جديد من التربية بشأن نتائج الامتحانات الوزارية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن عملية تصحيح دفاتر امتحانات السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024 - 2025، الدور الأول، تتم بشكل مباشر ويومي في مراكز الفحص، مع تكثيف الجهود لإنهاء التصحيح بأسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ونفى السيد وجود موعد مسبق لإعلان النتائج، مشيراً إلى أن تصحيح الدفاتر وإنجازها بالكامل يحتاجان إلى وقت بسبب كثرة أعداد الطلبة المشاركين. وأكد أن الوزارة ستعلن النتائج رسمياً فور الانتهاء من عملية التصحيح كاملة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي فقط.