جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدان يتاجر بالقطع الأثرية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "المدان ضبط بحوزته قطعة فخارية مكتوب عليها بالخط المسماري كان يروم بيعها مقابل مبلغ مقداره 15 ألف دولار".وأضاف المجلس، أن "المحكمة أصدرت الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 44 من والتراث رقم 55 لسنة 2002 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".