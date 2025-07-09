العدل: إطلاق سراح 2195 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "من بين المفرج عنهم (375) نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج الشرطي، أو بقرار تمييزي، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين تم الإفراج عن (1819) نزيلاً استناداً إلى ".وأكدت الوزارة أن "دائرة الإصلاح تتابع باستمرار آلية إطلاق السراح بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى درجات المهنية".