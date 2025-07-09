التربية تحسم ملف التصاريح الأمنية لستة آلاف منتسب في نينوى

وأوضح في أن "هذا النجاح جاء نتيجة المتابعة اليومية للمدير العام والدعم المباشر الذي أسهم في إزالة إحدى أكبر التحديات التي واجهت استقرار الملاكات التربوية في المحافظة".وأكد أن "الوزارة تعتمد نهجًا إداريًا جديدًا قائمًا على الحلول الفعلية لا التأخير"، وسط إشادة الوزارة بالجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف، وعدته نقلة نوعية في مسار العمل الإداري والإنساني.