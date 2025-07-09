البصرة.. موظف في "أم قصر" يعتدي بالضرب على سائق شاحنة مُسن

أظهر مقطع مصور ورد لـ ، اليوم الأربعاء، قيام موظف في ميناء بمحافظة ، بالاعتداء على سائق شاحنة.

وبحسب المقطع، فقد ظهر الموظف وهو يقوم بإنزال سائق الشاحنة من شاحنته ثم يضربه بقوة على رأسه.



وبدا من خلال الـ"فيديو" سائق الشاحنة، رجلاً مُسناً، فيما لم تعرف أسباب الاعتداء عليه.