الكلية التربوية المفتوحة تفتح باب القبول

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر فتح باب في الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2025-2026".وأضافت ان "التقديم يبدأ من تاريخ الـ13 من تموز الحالي ويستمر حتى الـ23 من تموز الحالي".