المفوضية تعلن مصادقة مجلس المفوضين على أنظمة تخص انتخابات 2025

تضمنت الأنظمة التي تمت المصادقة عليها عدة جوانب حيوية لتنظيم الانتخابات المقبلة:يحدد هذا النظام الضوابط والقواعد التي يجب أن تلتزم بها الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين.يُنظم هذا النظام عملية اعتماد الوكلاء الذين يمثلون الكيانات السياسية والمرشحين الأفراد خلال مراحل الانتخابات.يضع هذا النظام المعايير والإجراءات لاعتماد المنظمات والأفراد المحليين الراغبين في مراقبة سير العملية الانتخابية.يحدد هذا النظام شروط وإجراءات اعتماد المنظمات والبعثات الدولية لمراقبة الانتخابات.يُنظم هذا النظام عملية اعتماد وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت محلية أو دولية، لتغطية الانتخابات وضمان حصولها على المعلومات بشكل عادل ومنظم.تأتي هذه المصادقة كجزء من التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية 2025، بهدف توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح لجميع الأطراف المعنية.