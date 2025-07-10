جامعة كربلاء تعلن نتائج القبول الأولي للمتقدمين للدراسات العليا

وقالت الجامعة في بيان ورد لـ ، إن "الجامعة أعلنت صباح اليوم وبحسب التوقيتات الوزارية عن نتائج الأولي في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، وذلك بعد انتهاء مراحل التقديم والامتحان التنافسي".وأضافت الجامعة، أن "نتائج القبول شملت أسماء المقبولين في برامج الدبلوم العالي، الماجستير والدكتوراه ضمن التخصصات المتاحة في أقسام كليات جامعتنا، حيث جرى اختيار الطلبة وفقاً لضوابط ومعايير المفاضلة المعتمدة".وتابعت الجامعة، أن "فترة الاعتراضات ستكون متاحة الكترونياً على نتائج القبول الأولي لغاية يوم الثلاثاء الموافق ١٥-٧-٢٠٢٥"، داعيةً الطلبة الراغبين إلى "تقديم طلباتهم الرسمية الكترونياً للكلية المعنية".