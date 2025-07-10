الموافقة على إضافة 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة للمتقدمين إلى الدراسات العليا

وأظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها ، أنه "تمت الموافقة على إضافة 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة للطلبة المتقدمين إلى الدراسات العليا".كما أعلن قبول ما يقارب (32 ألف) طالب من الناجحين في التنافسي والمشمولين بإجراءات المعالجة في خطة تعد الأكبر بالقياس إلى خطط السابقة وتؤشر استيعابا استثنائيا لنسبة عالية من المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/2025، بحسب الوزارة.