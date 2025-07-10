التعليم: إطلاق التقديم لقناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

وأشارت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "يستمر التقديم الإلكتروني إلى القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2025/8/10".وأوضحت، أنه "للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح فإن إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق حصرا".